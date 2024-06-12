





Реконструкция и благоустройство старого сквера на 7-ой Гвардейской в Волгограде завершится на год раньше запланированного срока. Об этом, как передает V102.RU, сегодня, в День России, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Сегодня, 12 июня, глава региона вместе с мэром Владимиром Марченко и молодежью осмотрели территорию, где идут активные работы.





Обновленный сквер получил название «Мы вместе!» в честь исторического воссоединения с Россией ее исконных территорий Донбасса и Новороссии.

В настоящее время облик будущего сквера уже виден, особенно с высоты птичьего полета. На участке от пр. Ленина до ул. Коммунистической проложены 3,5 тысячи кв.м прогулочных дорожек, смонтировано освещение, видеонаблюдение, автоматический поливочный водопровод, высаживаются деревья и кустарники, ведется установка детского комплекса.

Здесь также установят арт-объекта «Мы вместе!» и скульптуры, посвященные каждому из новых субъектов РФ.





Место строительства сквера «Мы вместе!» и его облик были утверждены с подачи молодежи в 2023 году на фестивале #ТриЧетыре. Позже объект включили в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Обустройство стартовало в прошлом году и было разбито на несколько этапов.

Первый этап, который включает участок от проспекта Ленина до улицы Коммунистической, завершится к 1 августа.

Фото и видео: администрации Волгоградской области