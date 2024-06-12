Рисовали на лице и охлаждались пеной: в Волгограде на забег с флагами России вышли 200 спортсменов

День России в Волгограде отметили тематическим забегом на дистанцию в 1 километр. Как сообщили V102.RU в Центральном парке культуры и отдыха, главным условием участия в мероприятии было наличие флага России.





- На старт забега вышли порядка 200 человек - каждый спортсмен принес с собой российский флаг, - сообщили в пресс-службе ЦПКиО. - Один из бегунов Никита Землянухин бежал с полутораметровым триколором, некоторые изобразили на лице символы флага России.





Бегунов по итогам забега наградили дизайнерскими медалями. 12 наград получили победители в каждой из четырех категорий – мужчины, женщины, девочки и мальчики.





В своих категориях первыми финишировали Гребенникова Анна, Титоренко Александр, Спиридонова Полина и Оксамытный Арсений. Лучший результат - 4 минуты - показал Титоренко Александр.





Забег завершился пенной вечеринкой.





На этом празднование Дня России в ЦПКиО не завершилось. В сегодняшней программе - тематический квиз на крытом автодроме, шашлычный фестиваль на ярмарке, праздничный концерт и флешмоб с разворачиванием 100-метрового флага России.

Фото: ЦПКиО