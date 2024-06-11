Общество

Бочаров вручил в Волгограде первые региональные ордена, медали и звания

Общество 11.06.2024 14:42
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11.06.2024 14:42


Сегодня, 11 июня, накануне Дня России состоялось награждение жителей Волгоградской области, которые внесли огромный вклад в развитие региона. Как сообщили V102.RU, губернатор Андрей Бочаров впервые вручал региональные награды, которые учреждены в рамках обновленной наградной системы Волгоградской области. Она вступила в силу в мае 2024 года.

Впервые вручены:


— орден «За заслуги перед Волгоградской областью» — генеральному директору СП «Донское» Александру Колесниченко;

— медаль «За доблесть и мужество» — ветеранам боевых действий в зоне СВО Максиму Григорьеву и Олегу Жарикову;

— медаль «За общественное служение» — руководителю Центра семьи, материнства и детства Камышинского района Лейле Соколовой;

— почетные знаки I, II, III степени «За безупречную службу Волгоградской области» — ветерану МВД РФ и государственной гражданской службы Александру Мингесу, главе Верхнереченского сельского поселения Нехаевского района Николаю Ермилову, начальнику отдела облфина Наталье Шурыгиной;

— почетный знак «За труд и пользу» — председателю клуба «серебряных» добровольцев «Молоды душой» г. Камышина Татьяне Сусловой;

— почетный знак «За преданность родной земле» — Почетному гражданину Старополтавского района Михаилу Бутенину;

— почетное звание «Народный врач Волгоградской области» — детскому кардиологу областной детской больницы Галине Кореновской;

— почетное звание «Почетный работник социальной сферы Волгоградской области» — соцработнику Котовского психоневро-логического интерната Любови Сараевой;

— почетное звание «Заслуженный работник образования Волгоградской области» — профессору ВГСПУ Галине Ковалевой;

— почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Волгоградской области» главной медсестре областной детской больницы Галине Гребенниковой;

— почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Волгоградской области» — воспитателю областного реабилитационного центра для детей-инвалидов «Надежда» Елене Зориной;

— почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Волгоградской области» — птицеводу АО «Агрофирма «Восток» Галине Шишовой;

— почетное звание «Заслуженный работник промышленности Волгоградской области» — машинисту электросталеплавильного цеха № 2 АО «Корпорация Красный октябрь» Дмитрию Сивко;

— почетное звание «Заслуженный энергетик Волгоградской области» — электромонтеру Руднянского участка филиала Жирновские МЭС АО «ВОЭ» Михаилу Бирюкову;

— почетное звание «Заслуженный работник дорожного хозяйства Волгоградской области» — водителю Камышинского дорожного ремонтно-строительного управления ГБУ ВО «Волгоград-автодор» Николаю Удалову;

— почетное звание «Заслуженный работник ЖКХ Волгоградской области» — электрогазосварщику ООО «Дзержинская эксплуатирующая компания-45» Дмитрию Пекишеву;

— почетное звание «Заслуженный строитель Волгоградской области» — электромонтеру ООО «СтройТехИнвест» Андрею Лободину;

— почетное звание «Заслуженный работник печати и массовых коммуникаций Волгоградской области» — специальному корреспонденту ВГТРК «Волгоград-ТРВ» Ларисе Лазуко.


Церемония награждения прошла в зале Воинской и Трудовой Славы администрации региона. Участие в этом мероприятии приняли 30 представителей самых разных отраслей и профессий. В их числе были и многодетные родители, а также ветераны боевых действий и общественники.


Глава региона сегодня вручил и государственные награды жителям Волгоградской области. Так, орден «Родительская слава» Андрей Бочаров передал Алексею и Анне Батуриным из Кировского района Волгограда, которые воспитывают 8 детей. Эта супружеская пара награждена президентским Указом за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. 

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждена глава Николаевского района Анжелика Гребенникова; медалью «За труды в культуре и искусстве» — артистка НЭТа Светлана Блохина; почетным званием «Заслуженный работник местного самоуправления РФ» — глава городского округа-город Камышин Станислав Зинченко и ведущий специалист администрации Уметовского сельского поселения Камышинского района Елена Шеремет; почетным званием «Заслуженный учитель РФ» — педагог средней школы № 24 им. Героя РФ М.С. Аплеталина г. Волжского Наталья Гаврилова, преподаватель средней школы № 2 г. Котельниково Наталья Ермилова; почетным званием «Заслуженный работник культуры РФ» — преподаватель детской школы искусств им. М.А. Балакирева Татьяна Потихонина.


- За каждой наградой стоит огромный труд, — считает Андрей Бочаров. — Все, что создано, связано с опытом наших ветеранов, которые, сделав невозможное, передали нам нашу землю, Волгоградскую область. Наша задача — ее развивать. И, опираясь на ваш труд, труд ваших коллег, соратников, мы будем дальше продолжать решать задачи по развитию нашей страны и региона. Я благодарю вас, нашего Президента, за очень доброе отношение к Волгоградской области, за помощь и поддержку. И поздравляю с наступающим праздником, с Днем России!.

Фото: администрации Волгоградской области

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