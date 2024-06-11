Магазин в Ерзовке под Волгоградом тушили 4 часа

Пожар в одноэтажном торговом павильоне ритуальных услуг в рабочем поселке Ерзовка в Волгоградской области тушили 4 часа, передает V102.RU.

- В 19.12 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Городищенском районе Волгоградской области. Горело отдельно стоящее одноэтажное здание по всей площади, - сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Горение было ликвидировано в 23.05. Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

Напомним, что сообщения о возгорании одноэтажного магазина в Ерзовке поступили накануне вечером. Строение полностью сгорело.

Скриншот с видео «Жесть Волгограда» / t.me