Общество

В Волгоградской области опубликован ТОП редких имён новорожденных

Общество 09.06.2024 18:43
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09.06.2024 18:43

Специалисты комитета юстиции Волгоградской области подготовили ТОП редких имён, которые жители региона давали своим детям в мае 2024 года. Как сообщает ИА «Высота 102», новорожденных мальчиков реже всего называли именами Гордей, Демьян, Мирослав, Роберт, Родион, Станислав, Тихон, Федор. При этом особенно отличились родители двух малышей, зарегистрировавших их под именами Велесий и Север.

В числе редких женских имён: Аглая, Аксинья, Аливия, Влада, Владислава, Камелия, Маруся, Мишель, Паулина, Тамара, Эвелина. Среди наиболее экстравагантных имён юных красавиц: Гермиона и Милалика.

Отметим, в Волгоградской области родители мальчиков традиционно с большей долей креатива подходят к выбору имён для своих чад. Ранее в региональный ТОП входили имена: Акоп, Грант и Хауа.

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