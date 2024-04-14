Общество

Акоп, Грант и Хауа: в Облкомюстиции рассказали о редких именах новорожденных волгоградцев

Общество 14.04.2024 13:21
0
14.04.2024 13:21


В Волгоградской области региональный комитет юстиции подготовил ТОП редких имён, которыми волгоградцы называли своих новорожденных детей в марте.

Как сообщает ИА «Высота 102», больше всего креативили родители мальчиков. В числе редких имен, которыми называли малышей: Акоп, Алмаз, Афанасий, Всеволод, Гарри, Грант, Демьян, Емельян, Ермак, Ефим, Климент, Леонтий, Рамир и Соломон. При этом одному из новорожденных родители дали двойное имя — Иван-Сулейман.

В числе редких женских имён: Аврора, Агния, Адана, Артемида, Аяна, Виталина, Даяна, Дея, Доротея, Евангелина, Евсевия, Лира, Лукерья, Мирелла, Мишель, Наре, Паулина, Сафина, Селена, Суиндина и Хауа.

Фото из архива ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
14.04.2024 14:01
Общество 14.04.2024 14:01
Комментарии

0
Далее
Общество
14.04.2024 12:36
Общество 14.04.2024 12:36
Комментарии

0
Далее
Общество
14.04.2024 11:49
Общество 14.04.2024 11:49
Комментарии

0
Далее
Общество
14.04.2024 10:10
Общество 14.04.2024 10:10
Комментарии

0
Далее
Общество
14.04.2024 09:22
Общество 14.04.2024 09:22
Комментарии

0
Далее
Общество
14.04.2024 08:11
Общество 14.04.2024 08:11
Комментарии

0
Далее
Общество
14.04.2024 06:53
Общество 14.04.2024 06:53
Комментарии

0
Далее
Общество
13.04.2024 21:31
Общество 13.04.2024 21:31
Комментарии

0
Далее
Общество
13.04.2024 19:57
Общество 13.04.2024 19:57
Комментарии

0
Далее
Общество
13.04.2024 19:39
Общество 13.04.2024 19:39
Комментарии

0
Далее
Общество
13.04.2024 19:01
Общество 13.04.2024 19:01
Комментарии

0
Далее
Общество
13.04.2024 17:18
Общество 13.04.2024 17:18
Комментарии

0
Далее
Общество
13.04.2024 16:49
Общество 13.04.2024 16:49
Комментарии

0
Далее
Общество
13.04.2024 16:46
Общество 13.04.2024 16:46
Комментарии

0
Далее
Общество
13.04.2024 15:02
Общество 13.04.2024 15:02
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:42
Волгоградские ватерполистки дважды уступили «Уралочке»Смотреть фотографии
14:01
В Волгограде построят ФОК для реабилитации людей с ограниченными возможностямиСмотреть фотографии
13:21
Акоп, Грант и Хауа: в Облкомюстиции рассказали о редких именах новорожденных волгоградцевСмотреть фотографии
12:36
Волгоград с Сургутом связал прямой авиарейсСмотреть фотографии
11:49
Опохмельный прииск и неликвидный актив: в Волгограде заброшенный рынок превратился в притон для бездомныхСмотреть фотографии
10:59
В центре Волгограда водитель Kia Ceed врезался в дорожных рабочихСмотреть фотографии
10:10
В Волгоградской области 12 километров дорог оборудуют искусственным освещениемСмотреть фотографии
09:22
Бог любит троицу: в Волгограде вновь пытаются найти подрядчика для реконструкции ГРЭССмотреть фотографии
08:11
В Волгограде закрыли на модернизацию первую в регионе станцию зарядки электромобилейСмотреть фотографии
07:54
Под Волгоградом на видео попал момент столкновения товарняка с лихачом на КАМАЗеСмотреть фотографии
06:53
В Волгограде решили в два раза расширить путепровод на ул. МенделееваСмотреть фотографии
21:31
На новой неделе волгоградцев ждет летний зной, гроза и магнитные буриСмотреть фотографии
20:57
В Волгограде заживо сгорела пенсионерка. Ее изрезанного сына забрали врачиСмотреть фотографии
20:19
Тело туриста из Москвы нашли у придорожного кафе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:57
«Многих детей просто недолюбили»: заслуженный учитель России — об агрессии подростков, интересе к школе и оценках за поведениеСмотреть фотографии
19:39
Министры задумались об усиленной защите российских аэропортов от БПЛАСмотреть фотографии
19:01
«Банки превратились в финансовые супермаркеты»: волгоградцам рассказали о популярных уловках при оформлении кредитовСмотреть фотографии
18:23
В Волгограде владелец электросамоката сжег ступниСмотреть фотографии
17:59
В Волгоградской области пес набросился на братьев на детской площадкеСмотреть фотографии
17:18
На волгоградском стенде на ВДНХ отметился Герой России из космосаСмотреть фотографии
16:49
В Волгограде спальные районы задыхаются в дорожной пылиСмотреть фотографииCмотреть видео
16:46
В Волгограде учителей выгоняют следить за буйной молодежью на улицахСмотреть фотографии
15:49
В Волгограде озвучили дату работ на линии СТ и временные мерыСмотреть фотографии
15:02
Видео напугавшего волгоградцев запуска ракеты опубликовало МО РФСмотреть фотографии
14:16
«Мы очень любили свой дом»: семья из Волгограда в страшном пожаре потеряла единственное жильеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:53
«Чайка» «прилетит» на Волгоград Арену 14 апреляСмотреть фотографии
12:05
В Волжском ищут 51-летнюю женщину с необычным отчествомСмотреть фотографии
11:15
Нервный житель Жилгородка поджег машину волгоградки из-за парковкиСмотреть фотографии
10:49
ЦУМ в центре Волгограда обносят забором и ограждают сигнальной лентойСмотреть фотографии
09:59
Под Волгоградом от отравления газом умерла девочка-подросток. Ее 2-летняя сестра в больницеСмотреть фотографии
 