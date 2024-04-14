В Волгоградской области региональный комитет юстиции подготовил ТОП редких имён, которыми волгоградцы называли своих новорожденных детей в марте.
Как сообщает ИА «Высота 102», больше всего креативили родители мальчиков. В числе редких имен, которыми называли малышей: Акоп, Алмаз, Афанасий, Всеволод, Гарри, Грант, Демьян, Емельян, Ермак, Ефим, Климент, Леонтий, Рамир и Соломон. При этом одному из новорожденных родители дали двойное имя — Иван-Сулейман.
В числе редких женских имён: Аврора, Агния, Адана, Артемида, Аяна, Виталина, Даяна, Дея, Доротея, Евангелина, Евсевия, Лира, Лукерья, Мирелла, Мишель, Наре, Паулина, Сафина, Селена, Суиндина и Хауа.
Фото из архива ИА «Высота 102»