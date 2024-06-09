«Светлые волосы и голубые глаза»: подозрительный мужчина со сладостями напугал жителей Урюпинска





В городе Урюпинск Волгоградской области неизвестный мужчина с военным рюкзаком, который бесплатно раздавал шоколадки детям в областном центре, напугал местных жителей. Как сообщает V102.RU, родители в социальных сетях бьют тревогу и просят не есть сладости, опасаясь что они отравлены.

Одна из местных жительниц записала обращение, в котором утверждает, что ее дочка принесла домой три шоколадки, которые подарил ей неизвестный мужчина на улице.







- Моя дочка пришла в 9 часов домой и говорит, что какой-то парень по центру ходит с большим военным рюкзаком и раздает по три шоколадки каждому ребенку. Слава Богу, она сообразила не есть ее, пришла домой и рассказала мне, - поделилась в соцсетях обеспокоенная мать. - У ребенка сработала чуйка. Может мы сейчас наводим панику, но в этих шоколадках может оказаться все что угодно. Поделитесь этим видео и будьте бдительны.

Далее на видео она сообщает приметы незнакомца. Так, по ее словам, мужчине на вид 18-25 лет, светлые волосы, голубые глаза. Женщина также отмечает, что шоколад, который раздавал незнакомец, не из самых дешевых, что также очень настораживает.

- Это «Милка», достаточно дорогой шоколад, у которого, тем более, упаковка открывается, что достаточно подсыпать какую-нибудь отраву. И дает еще не одну шоколадку, а целых три, чтобы ребенок принес домой и угостил своих близких. Давайте лучше перетерпим и не будем их трогать, - просит в конце видео женщина.



Видео: Новоаннинский сегодня / Telegram