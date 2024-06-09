Волгоградцам посоветовали каждый час уходить на отдых из-за жары





Столбики термометров с первых дней лета в Волгоградской области показывает максимально высокие значения. Температура воздуха в регионе не опускается ниже 30 градусов днём. В такие экстремальные солнечные дни волгоградцам особенно важно следить за своим здоровье и обезопасить себя от теплового удара.

Советами о том, чему необходимо придерживаться, чтобы избежать последствий длительного нахождения на солнце, рассказали V102.RU в региональном облздраве.

Получить перегрев можно даже в помещении, если вы занимаетесь тяжелой физической работой в комнате с высокой температурой и влажностью, без кондиционера и окон. Особенно, если вы носите синтетическую одежду и мало пьете воды.

В зоне риска чаще всего оказываются волгоградцы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией, пороками сердца, ожирением и эндокринными расстройствами, пожилые люди, беременные женщины и дети.

Главными сигналами вашего организма об ухудшении состояния в жару могут стать: бледная кожа, слабость, головокружение, тошнота, обильное потоотделение, сильное сердцебиение и слабость. Если вы наблюдаете эти признаки - оставляйте все свои дела и идите отдыхать в прохладное место.

Как правило, с тепловым переутомлением можно справиться самостоятельно, но если через полчаса состояние не улучшается, необходимо обратиться за медицинской помощью. А вот уже с тепловым ударом, который сопровождается сухостью и повышением температуры кожи, обмороком, пульсирующей головной болью, рвотой, одышкой и затрудненным дыханием, шутить не стоит - немедленно вызывайте скорую помощь.

Пока врачи в пути, постарайтесь снизить температуру тела пострадавшего с помощью холодного компресса или вентилятора, но ни в коем случае не используйте для этого холодную ванну. Чтобы предотвратить обезвоживание, обеспечьте человека прохладной водой.

Если вы занимаетесь спортом в жаркие дни на улице, не нагружайте себя слишком сильно - достаточно всего 20 минут тренировки, после чего необходим пятнадцатиминутный отдых. Эта же рекомендация действует для тех, кто работает на свежем воздухе в жаркие дни.

Одевайтесь в свободную светлую одежду из легкой ткани, а также носите головной убор. Проводите больше времени в тени, а в помещении регулярно проветривайте или включайте кондиционеры.

Лучшим средством для утоления жажды и поддержания водного баланса в организме может стать - минеральная вода, негорячий чай, морс, компот и кисломолочные напитки. Стоит отказаться от газировок и энергетиков, кофе и какао, а особенно алкоголя, который ускоряет вывод жидкости из организма.

Помочь пережить жару вам также может прием душа, прохладные ванночки для ног и обтирание прохладным полотенцем.