Новая неделя испытает волгоградцев жарой до +37º и магнитной бурей

В Волгоградской области старт новой недели станет по-настоящему жарким. Как сообщает V102.RU со ссылкой на областной ЦГМС, дневные температуры приблизятся к отметке в +37 градусов.

— В понедельник, 10 июня, по региону осадки маловероятны. Ветер юго-восточного направления со скоростью 6-11 м/с. Ночью за окном +15...+20º, при прояснении температура упадет до +10º, днем воздух прогреется до +30...+35º, — рассказали информагентству в Волгоградском гидрометцентре. — Во вторник, 11 июня, также без существенных осадков. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. В ночные часы +17...+22º, днем +32...+37º.

В Волгограде в начале рабочей недели установится облачная с прояснениями погода.

— 10 июня в областной столице сильные осадки не ожидаются. Ветер юго-восточного направления 6-11 м/с. В ночной период по городу +18…+20º, днем +32...+34º, — уточнили в региональном ЦГМС. — 11 июня в городе на Волге без существенных осадков. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Ночью +20…+22º, днем +33...+35º.

По данным сервиса Gismeteo, в Волгограде с 10 по 16 июня установится малооблачная погода и пройдут небольшие дожди. Осадки прогнозируются со среды по пятницу и в воскресенье. Самым жарким днем новой недели станет вторник. Днем 11 июня в городе будет +33 градуса.

Прохладным относительно других дней выдастся воскресенье. В послеобеденные часы температура не поднимется выше +27 градусов. Ночные температурные значения на неделе в среднем не опустятся ниже +18 градусов. Волгоградцев предупреждают об умеренных геомагнитных возмущениях силой шесть баллов. Фон будет нестабильным в понедельник.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»