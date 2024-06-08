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«Экзамен не должен обернуться неврозом»: волгоградский учитель — о результатах ЕГЭ и амбициях «стобалльников»

Общество 08.06.2024 19:50
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08.06.2024 19:50


В Волгоградской области по итогам первых ЕГЭ насчитали 18 «стобалльников». По литературе высший балл получили 12 выпускников, еще шесть человек без единой помарки сдали экзамен по химии. О лучших результатах, амбициях учеников и заданиях, способных поставить в тупик даже опытных преподавателей, корреспонденты ИА «Высота 102» пообщались с учителем химии лицея № 5 Евгением Ковалевым. 

На фоне непрекращающихся споров о ЕГЭ волгоградский педагог заявляет о его качественном росте. Уже давно отошедший от узкого понятия теста, выпускной экзамен продолжает трансформироваться и усложняться из года в год. 

— Как и любая система, ЕГЭ развивается и в каких-то моментах усложняется. Это связано с тем, что каждый год задания публикуются в открытом доступе. Если оставлять их уровень неизменным, многие ученики начнут подстраиваться под «шаблон». А это в свою очередь снизит конкурентоспособность, — рассуждает  учитель химии. — Любой предмет, на мой взгляд, нужно учить системно. Натаскивание на конкретные задания не даст желанного результата. Стоит лишь немного изменить формулировку задания или отклониться от условий задачи, и натасканный ребенок растеряется. К тому же, химия, как предмет, полностью не охвачен заданиями Единого госэкзамена. И отказ от основной программы в пользу подготовки к ЕГЭ может быть губительным. Новоиспеченному студенту профильного вуза в этом случае придется многое «добирать» в процессе обучения. Моя коллега из Красноярского края, у которой каждый год набирается рекордное количество «стобалльников», например, целенаправленно не готовит детей к экзаменам. Она занимается с ними химией, что намного важнее и эффективнее.  

Для учеников, которые изучают предмет системно, а не наверстывают программу за последний год, ЕГЭ не станет «грозовой тучей», уверен Евгений Ковалев.  

— В этом году семеро моих учеников, которые изучали предмет все четыре года, получили на ЕГЭ больше 90 баллов. Я очень доволен таким результатом, ведь задания на экзамене были не из легких. Буквально вчера мы прорешивали одну из представленных в КИМе задач. Скажу честно, решалась она не с ходу. Мне пришлось хорошенько подумать, все просчитать, повспоминать химические свойства. В итоге все получилось. Но не по щелчку пальцев. И в этом я не вижу ничего странного и удивительного. Да, иногда задания могут вызывать вопросы и у самих педагогов. Но хороший учитель всегда найдет выход из ситуации, — говорит преподаватель.  

Какой бы заманчивой и желанной целью не была «сотня» за экзамен, волгоградский педагог советует не зацикливаться на итоговой цифре. В этом случае ЕГЭ обойдется без разочарований и обид на окружающих и самого себя.   

— С одной стороны, плох тот солдат, который не хочет стать генералом. Даже мы, педагоги, ждем высшего результата, ведь именно он становится неким подтверждением того, что ты классный ученик или  учитель, — признает педагог. — На мой взгляд, здоровые амбиции должны быть у любого человека — они заставляют его развиваться и достигать своих целей. Но плохо, если эта цифра становится самоцелью. Что, если ребенок получит не 90, а 88 баллов? Слезы, обиды, разочарования, неврозы. Я убежден, что при подготовке к экзаменам важно искать золотую середину и понимать — мы учим предмет. Причем, это должны понимать и сами ученики, и их родители, и педагоги. Уже будучи студентами, мои выпускники не раз подтверждали, что здоровый подход к получению знаний намного важнее погони за цифрами. Некоторые из них не набирали тех самых 90+ баллов, но при этом добились успеха и прекрасно состоялись. Все очень относительно. Важно, чтобы в погоне за формой не терялось само содержание.  

Подготовила Виктория Чумакова 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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