Общество

Путин наградил ректора и политиков из Волгоградской области

Общество 08.06.2024 19:34
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08.06.2024 19:34


Президент России Владимир Путин своим распоряжением от 6 июня объявил благодарности трем жителям Волгоградской области, добившимся определенных успехов на своем поприще. 

Благодарностью от главы государства отмечен председатель комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики региона Михаил Битюцкий. Выпускник Волгоградского государственного педагогического института имени А.С. Серафимовича начал свой трудовой путь в 1985 году, будучи на службе в пограничных войсках КГБ СССР. Затем почти десятилетие отдал преподавательской деятельности в школах Палласовского и Руднянского районов. Прошел путь от главы сельского поселения до главы района. С 2019 года перешел на работу в администрацию области. 

Также президент отметил заместителя губернатора Волгоградской области Геннадия Шевцова. Выпускник Волгоградского сельскохозяйственного института в свое время был гендиректором ОАО Птицефабрика «Кумылженская», затем перешел на госслужбу, где наработал 15-летний стаж. Возглавлял Кумылженский район и администрацию Среднеахтубинского района.

За заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу объявлена благодарность Президента РФ ректору ВолГАУ, кандидату технических наук, доценту Виталию Цепляеву. До своего назначения в вуз Цепляев трудился в облкомсельхозе, региональном управлении Россельхознадзора в должности замруководителя.

Напомним, Владимир Путин наградил главу города, ученого и четырех фермеров из Волгоградской области. 

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