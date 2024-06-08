Общество

«Всегда рвался в бой»: экс-глава волгоградского «Боевого братства» Андрей Бабкин погиб в СВО

Общество 08.06.2024 16:19
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08.06.2024 16:19


В ходе проведения специально военной операции погиб бывший руководитель Волгоградского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Боевое братство», полковник Андрей Бабкин. 

— Первым мне об этом сказал Борис Усик, затем еще одно подтверждение было. Смерть Бабкина — это факт. По некоторой информации он погиб под Харьковом. Боевой офицер, у него было несколько командировок добровольцем. Виделся с ним несколько месяцев назад перед Новым годом. Буквально на минуту заскочил. Я ему, мол, как ты, а он: «Воюю». Боевой, отчаянный, всегда рвался в бой, ветеран Афганистана, — рассказал журналисту V102.RU в телефонном разговоре председатель городского совета ветеранов Волгограда Александр Струков. 

При этом пока не уточняется дата и место прощания с подполковником. Известно, что в зоне боевых действий Андрей Геннадьевич оказался в 2022 году. 

Андрей Бабкин родился 5 августа 1957 года в семье военнослужащего и врача. Его предки родом из станицы Мигулинской на границе Волгоградской и Ростовской областей, с древнего казачьего рода Бабкиных. Выпускник Минского суворовского училища и Ульяновского гвардейского высшего командного военного училища. С 1978 по 1997 год прошел путь от командира взвода до начштаба воинской части в подразделениях и соединениях спецназа ГРУ МО РФ. 

Участник боевых действий в Афганистане и Северном Кавказе, миротворческих операциях Осетино-Ингушского конфликта, гуманитарной помощи Абхазии, Приднестровью и Южной Осетии. С января 2014 года возглавил добровольческий отряд по оказанию помощи Крыму и Донецкой области.

Напомним, семье командира ВДВ Андрея Кондрашкина, погибшего в зоне СВО под Артемовском, передали «Золотую Звезду». 

Скриншот: видео ГТРК «Волгоград-ТРВ» 

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