Это розыгрыш? В Камышине автолюбители сняли на видео бегущего по дороге оленя

6 июня в Камышине местные жители стали свидетелями необычного зрелища. По улицам города пронесся самый настоящий олень. Вернее, олененок. Как сообщает ИА «Высота 102», животное привлекло внимание горожан, которые поспешили запечатлеть происходящее на камеры мобильных телефонов.

Особый шарм происходящему придало то обстоятельство, что животное, которое не часто встречается в городских условиях, проскакало по городу аккурат вечером, в дождливый серый день. Фактически, ситуация дословно повторила строчки из известной советской песни «Лесной олень», написанной на стихи Юрия Энтина.

– Может быть, это чей-то розыгрыш? – задаются вопросом в социальных сетях камышане.

Напомним, несколькими часами ранее на Камышин обрушился штормовой ветер и ливень. Разгул стихии привел к затоплению дворов и повреждению окон в некоторых жилых домах и социальных объектах.

Фото и видео: Жесть. Камышин / t.me