В Волжском электросамокат протаранил иномарку: видео





4 июня в Волжском вновь произошло ДТП с участием электросамоката. Как сообщает ИА «Высота 102», на этот раз средство индивидуальной мобильности влетело в иномарку на пересечении ул. 30-летия Победы и ул. Константина Симонова. Момент столкновения запечатлели камеры видеонаблюдения.

Судя по опубликованным кадрам, электросамокат на большой скорости мчался по тротуару, но в какой-то момент из переулка ему наперерез выехал автомобиль. По неизвестной причине водитель СИМ вовремя не сбросил скорость и на полном ходу влетел в иномарку. От удара он потерял равновесие и упал.

Напомним, ранее сегодня стало известно об инициативе прокуратуры Волгограда по ограничению использования электросамокатов на территории региональной столицы. Станет ли это предложение прецедентом для упорядочивания использования СИМ и в других городах Волгоградской области — пока неизвестно.

Видео: Powernet