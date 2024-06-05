Суд в Волгограде обязал чипировать и стерилизовать всех бездомных котов на Тулака

Отловить котов в микрорайоне Тулака в Волгограде для чипирования, стерилизации и помещения в приют должна администрация города. Такое решение, как передает V102.RU, вынес Советский районный суд Волгограда, а апелляционная инстанция оставила его без изменения.

По информации объединенной пресс-службы судов региона, иск подала местная жительница, которую в июне 2023 года укусил бездомный кот.

Согласно материалам дела, животное беспричинно напало на женщину около жилого дома по улице Авиаторской и несколько раз укусило за ногу и руку. Пострадавшей после обработки ран ввели адсорбированную комбинированную вакцину, но ее состояние ухудшилось. Женщину госпитализировали в больницу №7, где она находилась на стационарном лечении и получала антирабические вакцины.

В своем иске волгоградка требовала компенсацию морального вреда за произошедшее с ней. Суд признал орган местного самоуправления в лице администрации Волгограда ответвленным за случившееся. В пользу женщины взыскано 30 тысяч рублей.

- Также на орган местного самоуправления возложена обязанность принять меры по отлову и стерилизации животных-котов без владельцев на территории микрорайона Тулака, с последующим чипированием и помещением в приют для животных, - сообщили в облсуде.

Администрация обжаловала это решение, но апелляционная инстанция оставила его без изменения.