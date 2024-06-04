Происшествия

В Волжском ребенок на велосипеде чудом уцелел в ДТП с фургоном: видео

Происшествия 04.06.2024 20:10
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04.06.2024 20:10


В городе Волжском Волгоградской области ребенок чудом не оказался под колесами грузовой «Газели». Как сообщает V102.RU, столкновение произошло днем 4 июня на пересечении улиц Карла Маркса и Комсомольской. Момент невероятного везения запечатлела одна из камер уличного видеонаблюдения.




ДТП случилось в 12:28. В это время мальчик, на вид которому около 10 лет, не спешившись выехал на переход. Одновременно поток машин начал движение – и, судя по всему, водитель фургона если и заметил его, то лишь в последний момент. Чудом ребенок не оказался под колесами – машина по касательной задела юного велосипедиста.  От столкновения мальчик упал, однако тут же подскочил на ноги и поспешил на безопасную пешеходную зону. 

Видео: Powernet

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