В Волжском ребенок на велосипеде чудом уцелел в ДТП с фургоном: видео





В городе Волжском Волгоградской области ребенок чудом не оказался под колесами грузовой «Газели». Как сообщает V102.RU, столкновение произошло днем 4 июня на пересечении улиц Карла Маркса и Комсомольской. Момент невероятного везения запечатлела одна из камер уличного видеонаблюдения.







ДТП случилось в 12:28. В это время мальчик, на вид которому около 10 лет, не спешившись выехал на переход. Одновременно поток машин начал движение – и, судя по всему, водитель фургона если и заметил его, то лишь в последний момент. Чудом ребенок не оказался под колесами – машина по касательной задела юного велосипедиста. От столкновения мальчик упал, однако тут же подскочил на ноги и поспешил на безопасную пешеходную зону.

Видео: Powernet