



Волгоградские ученые из ВолгГМУ создали препарат, позволяющий ускорить процесс заживления трофических ран и полости рта. Мазь станет эффективным средством для лечения ранений участников специальной военной операции, сообщает V102.RU со ссылкой на ТАСС.

- В состав новой фармацевтической композиции добавлены растительные компоненты, восстанавливающие функцию сосудов, улучшающую локальное кровообращение, уменьшающие воспалительную реакцию в области раны. В 2024 году будем патентовать. Это мазевая композиция для стимуляции заживления ран полости рта и наружных длительно незаживающих ран - это минно-взрывные и огнестрельные ранения участников СВО, трофические раны при сахарном диабете, раны возрастных людей, - рассказал агентству завкафедрой медицины катастроф ВолгГМУ, доктор медицинских наук Сергей Поройский.

Уточняется, что ранее учеными-медиками из волгоградского мединститута уже была разработана похожая по свойству мазь, которая на сегодняшний день уже используется в стоматологии для лечения полости рта. Новая разработка на основе растительных компонентов была усовершенствована и позволит расширить сферу применения препарата.



Напомним, специалистами медуниверситета также был создан гель для восстановления костей после осколочных или пулеметных ранений.