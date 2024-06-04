Происшествия

В Волгограде стая собак атаковала ребенка на детской площадке

Происшествия 04.06.2024 09:08
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04.06.2024 09:08


В Советском районе Волгограда на видео попал инцидент во дворе на ул. Добрушина, 47. Бездомные собаки атаковали девочку, гулявшую на детской площадке. По счастливой случайности, ребенку удалось избежать нападения животных. 

Кадры, на которых бездомные  псы преследуют юную волгоградку, распространили телеграм-каналы. На видео отчетливо видно, что девочка гуляет одна и никак не провоцирует животных. В какой-то момент, когда ребенок подходит к спортивным снарядам, собаки срываются с места и бегут в ее сторону.

Стая собак гонялась за девочкой по двору. Отогнать агрессивных животных удалось дворнику, – сообщают авторы канала Волгоград №1.



Также сообщается, что управляющая компания после инцидента планирует обратиться в МБУ «Северное» с заявкой для отлова бездомных собак. 

Фото, видео: Короче, Волгоград / t.me

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