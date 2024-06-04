



В Волгограде продолжает набирать обороты череда отключений многоквартирных домов от сетей газоснабжения. Как сообщает ИА «Высота 102», 1 июня специалисты перерезали пять из шести стояков в многоквартирном доме 66 на ул. Пархоменко. Здесь без коммунального ресурса остались несколько десятков семей.

Форменный беспредел

Несмотря на то, что обслуживание газового оборудования и вентиляции проводится исключительно в будние дни и в рабочее время, для отключения многоэтажек у специалистов, судя по всему, существует особый круглосуточный график.

- Сотрудники Горгаза приехали к нам в субботу, в выходной день. Они сообщили, что в организацию поступила заявка от управляющей компании на отключение дома от газовых сетей. Мы были шокированы таким развитием ситуации, — рассказала редакции жительница одной из квартир Светлана Мануйли.

По словам женщины, она много лет исполняет обязанности старшей по дому. Её номера телефона есть и в управляющей организации, и у газовиков, и в компании, занимающейся обслуживанием вентиляции.

- Никакие предупреждения в адрес жильцов не направлялись. Ни официальными способами, ни по уже отработанным личным каналам связи. Собственникам никто не вручал уведомлений, а ведь по закону у нас должна быть возможность устранить выявленные нарушения, — подчёркивает волгоградка.

Многоквартирный дом № 66 на ул. Пархоменко находится под управлением компании «Ангарское». Все выходные собственники обрывали телефонные линии коммунальной организации, однако получить обратную связь от УК у волгоградцев получилось лишь с началом рабочей недели.

- Мне рассказал мастер участка УК, что ранее в нашем доме была проведена проверка вентиляции. Как оказывается, специалисты выявили, что в 5 из 45 квартир железные гофрированные трубы, отводящие продукты горения от газовых колонок, не соответствуют требованиям. В подтверждение этого мне был переброшен акт, составленный специалистами Волгоградского областного отделения ВДПО,— добавила Светлана Мануйли.

Документ подготовлен 8 мая 2024 года по итогу обследования дома. При этом, по словам жильцов, во время проверки никакие претензии специалисты не озвучили. Напротив, замерив тягу вентиляционных каналов, к которым в предыдущие годы имелись нарекания, было отмечено, что сейчас все показатели в норме.

- Во время разговора я попросила сотрудников управляющей организации предоставить хоть какие-то документы, подтверждающие уведомление жильцов о наличии нареканий, но не смогла добиться никакого связного ответа. Скажу больше, даже объявлений на доме никаких не было, — подчёркивает собственница.

Дело — труба

Журналисты ИА «Высота 102» 3 июня в течение рабочего дня неоднократно пытались дозвониться в диспетчерскую УК «Ангарское», чтобы уточнить подробности сложившейся ситуации, однако официальный номер телефона, указанный на реквизитах организации на сайте ГИС ЖКХ, не отвечает.

В Волгоградском областном отделении ВДПО подтвердили, что проверка в доме действительно проходила.

- Нужно понимать, что мы не отключаем газ. Наши специалисты осматривают жилые помещения и по итогу работы составляют акт. Этот документ направляется в УК, а там уже вместе с газовыми службами принимают решение в отношении многоквартирных домов, где были выявлены нарушения, — рассказала председатель ВГО «Центральное» Светлана Губанова.

Также руководитель подтвердила, что в последнее время специалисты организации стали настаивать на замене дешёвых вентиляционных гофрированных труб на трубы из нержавеющей стали.

- Гофрированные трубы постепенно прогорают, что может привести к попаданию угарного газа в жилое помещение. Но даже если гофрированная труба установлена, у владельца должен быть сертификат, подтверждающий её соответствие ГОСТу. Если такого документа нет, то мы автоматически считаем её некачественной, — добавила председатель.

Замкнутый круг

Удивительно, но, по словам волгоградцев, те самые злополучные гофрированные трубы, которые послужили причиной отключения дома от газоснабжения, были установлены при монтаже колонок непосредственно специалистами АО «Волгоградгоргаз».

- Я не понимаю. Во-первых, как мы могли устранить нарушения, о наличии которых жильцов никто не уведомил. А во-вторых, если гофрированные трубы вне закона, то зачем нам их устанавливают сотрудники Горгаза? Мы все взрослые люди и понимаем, что я не сама себе повесила эту колонку. Жильцы обращались в Горгаз, те монтировали оборудование. Подключали к сетям и вентиляционным каналам. Почему нам сразу не сказали, что необходимо докупить то-то, а в противном случае монтаж невозможен. Получается, с нас взяли деньги, оказали услугу ненадлежащего качества, а сейчас жильцы ещё и в дураках остались. Как такое возможно? — задаётся вопросом Светлана Мануйли.

Также собственники подчёркивают, что их жилые помещения ежегодно проходят осмотры, но почему-то раньше никаких нареканий наличие гофрированных труб не возникало.

В АО «Волгоградгоргаз» на запрос ИА «Высота 102» сообщили, что отключение дома № 66 на ул. Пархоменко было произведено по заявке управляющей организации и исключительно ради безопасности собственников жилых помещений.

- УК ООО «Ангарское» направила в газовую службу акты периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов. Согласно этим актам, эксплуатация газоиспользующего оборудования в доме по ул. Пархоменко представляет угрозу жизни проживающих в них людей. Для безопасности самих же жителей было приостановлено газоснабжение. Оно будет восстановлено после устранения жителями обнаруженных у них нарушений, предоставления управляющей компанией актов о проверке дымвентканалов всех квартир по данным стоякам в газовую службу, а также допуска сотрудников газовой службы для обследования газового оборудования в этих квартирах, — подчеркнули в пресс-службе ресрусоснабжающей организации.

Собственники абсолютно согласны с требованиями специалистов, но не понимают самого подхода к сложившейся ситуации.

- Что за скотское отношение? Если гофрированные трубы опасны, неужели мы сами себе враги и будем их использовать? Но с людьми нужно работать. Мы здесь между собой в доме разговариваем, и все согласны установить трубы из нержавеющей стали. Я посмотрела в магазинах, они стоят порядка 7 тыс. рублей. Сумма немаленькая, однако жизнь и здоровье дороже. Но почему всё же с нами нужно было так обходиться? У меня, к примеру, маленькие дети в семье. Я ни помыть их не могу, ни кашу приготовить. И у многих такая ситуация, — подчеркнула Светлана.

На текущий момент в двух из пяти квартир, где были выявлены нарушения, собственники уже исправили все недочеты. По идее как минимум ещё один стояк мог бы быть оперативно запущен в эксплуатацию, но и устранения изначальных недочётов теперь недостаточно.

- Буквально сейчас мастер участка мне заявил, говорит, что недостаточно заменить гофрированные трубы и повторно обследовать помещения, где были выявлены проблемы. Теперь специалисты должны повторно осмотреть все без исключения квартиры в доме. Но это, в принципе, невозможно. Кто то уехал в отпуск, кто-то вообще непонятно где проживает, а квартира пустует. Как это можно обеспечить? И сколько мы теперь просидим без газа? Ситуация искусственно заводится в тупик, — подчёркивает жительница.

Отметим, ранее редакция ИА «Высота 102» рассказывала об отключении в Волгограде от сетей газоснабжения жителей элитного ЖК «Бейкер-стрит», а также многоквартирного дома № 9 на Триумфальной.