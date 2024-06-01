Общество

«Высота 102» на высоте: журналисты редакции стали победителями Зеленого марафона в Волгограде

Общество 01.06.2024 15:56
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01.06.2024 15:56


Сегодня, 1 июня, в Центральном парке культуры и отдыха сотни волгоградцев разных возрастов пробежали Зеленый марафон. Участие в этом мероприятии приняли и журналисты информационного агентства «Высота 102» Антон Ольховатский и Леонид Луночкин.

- Мы побежали вместе, чтобы было веселее. Первые два круга пробежал, а потом с непривычки мне стало тяжело, - поделился ощущениями от забега Леонид, который в Зеленом марафоне принимал участие впервые. – Я начал от Антона отставать. Он финишировал первым, а следом и я. Первые минуты было тяжко. Я облился водой, отдышался, а потом ощутил прилив сил и эйфорию от бега.


Первое место среди сотрудников СМИ занял Антон Ольховатский, который выходил на старт и в прошлом году. Вторым финишную линию пересек Леонид Луночкин. Оба отлично пробежали дистанцию в 4,2 км в массовом забеге. Редакция поздравляет коллег с таким потрясающим ЗОЖ - результатом!


Зеленый марафон Сбера в этом году проходит уже в 11-й раз в 60 городах России. В Волгограде главной площадкой забега стал Центральный парк культуры и отдыха. 


Бежали сегодня не только взрослые, но и дети. У них дистанция была на 420 метров в трёх возрастных группах: от 4 до 6 лет, от 7 до 10 лет и от 11 до 13 лет. Отдельно покоряли Зеленый марафон горожане, которые участвовали в забеге вместе со своими питомцами. 


Как это было – в фоторепортаже ИА «Высота 102».













Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

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