Затопленный после капремонта дом в Волгограде заметили из Москвы

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с затопленным и разрушенным домом в Дзержинском районе Волгограда.

— В феврале 2024 года межведомственной комиссией выявлено, что зданию, 1959 года постройки, необходим капремонт, после чего к проведению работ привлекли эксплуатационную компанию «Мастер дом», — рассказали V102.RU в пресс-службе СК России. — В апреле после прорыва водопроводных труб представителями организации были вскрыты напольные перекрытия в нескольких квартирах для устранения протечки.

Уточняется, что до сих пор жилые помещения находятся в ужасающем состоянии — с разрушенными полами, демонтированной сантехникой и затопленными комнатами.

— Никаких мер для ликвидации последствий не принимается. Обращения в различные инстанции результатов не принесли, — уточнили в СКР.

Последней надеждой отчаявшихся волгоградцев стал глава СК. В адрес руководителя силового ведомства через его приемную в соцсети «ВКонтакте» поступило обращение от возмущенных жителей.

В волгоградском следкоме начали процессуальную проверку. Исполняющему обязанности руководителя регуправления СКР Дмитрию Буравцову главой СКР поставлена задача доложить о промежуточных результатах и итоговом решении.

Напомним, Бастрыкин взял на контроль расселение «аварийки» под Волгоградом.

Фото: СКР