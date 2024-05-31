



30 мая власти Волгограда анонсировали очередную попытку найти временного перевозчика на автобусный маршрут № 34 «ТЦ «Лента» – Дачи Нефтебазы». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на извещение департамента городского хозяйства, власти хотят отдать транспортное направление компании, готовой выпустить на линию хотя бы одну единицу подвижного состава.

Напомним, маршрут №34 имеет протяженность порядка 15 километров, пролегает по территории Красноармейского района и включает в себя два десятка остановок общественного транспорта.

Ранее транспортное направление обслуживалось предприятием ООО «Меридиан-Юг», однако впоследствии компания от него отказалась.

– Мы уже полгода как не обслуживаем маршрут. Он для нас нерентабельный. В 2023 году доходило до того, что за рабочий день перевозили всего 50 человек. Естественно, что этих средств едва ли хватит даже чтобы заправить микроавтобус, — рассказали ИА «Высота 102» в компании «Меридиан-Юг».

Перспективы найти желающих на обслуживание маршрута №34 перевозчик оценивает как маловероятные:

– Там все дело в том, что 34-й маршрут во многом дублирует сезонный автобус № 32. Естественно, что у частного перевозчика практически нет шансов перехватить пассажиропоток, когда есть альтернативное направление, где действуют льготные проездные. А кататься себе в убыток порожняком никто не хочет.

Отметим, согласно опубликованному на сайте администрации Волгограда извещению, заявки от желающих взять во временное обслуживание автобусный маршрут №34 принимаются до 7 июня 2024 года.