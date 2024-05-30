В Волгоградской области почти 2 млрд направят на ремонт дорог в 15 районах





29 мая в Волгоградской области региональный комитет транспорта и дорожного хозяйства объявил о поиске подрядных организаций для обслуживания муниципальных дорог на территории 15 районов, а также мостового перехода через Волгу в Волгограде.

Исполнителей контрактов определят по итогу пяти аукционов. Победителям предстоит с 1 июля 2024 по 31 июня 2026 года проводить текущий ремонт, мониторинг, а также замену дорожных знаков на автомагистралях в Алексеевском, Кумылженском, Нехаевском, Новониколаевском и Серафимовичском, Даниловском, Иловлинском, Клетском, Ольховском, Ленинском, Светлоярском, Старополтавском, Киквидзенском, Котовском и Руднянском районах.

Помимо муниципальных дорог, отдельным лотом облкомдортранс ищет подрядчика для обслуживания первого пускового комплекса мостового перехода через Волгу в Волгограде. На мониторинг состояния, а также текущий ремонт сооружения в течение двух ближайших лет из бюджета выделены 324,6 млн рублей. В целом же на пять опубликованных тендеров власти готовы потратить до 1,97 млрд рублей.

Отметим, итоги аукционов будут подведены в середине июня.