



«Единая Россия» разработала единый стандарт мер поддержки многодетных семей, об этом сообщает сайт ER.ru. В него вошли 18 инициатив, которые помогут в реализации указа президента Владимира Путина о поддержке многодетных семей.

– В России каждая десятая семья – многодетная. Главная задача указа президента – обеспечить единообразие применения льгот, выстроить единый подход по всей стране и нарастить форматы поддержки многодетности. В наш стандарт вошли наиболее эффективные практики, – заявила глава комиссии генсовета «Единой России» по защите материнства и детства, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

В стандарт вошли такие меры, как выплата регионального семейного капитала при рождении третьего ребёнка, содействие улучшению жилищных условий многодетным семьям, включая молодые семьи, предоставление мер поддержки многодетным семьям вне зависимости от иных критериев, таких, как нуждаемость, льготы и компенсации при оплате коммунальных услуг с прогрессивной шкалой.

Также среди мер поддержки есть бесплатный проезд в общественном транспорте внутри региона, повышение доступности учреждений культуры и спорта, содействие профессиональному образованию детей из многодетных семей, компенсация на приобретение школьной формы и принадлежностей для учёбы, повышение доступности услуг по уходу и присмотру за детьми, компенсация оплаты путёвок в летние оздоровительные лагеря и санатории для детей.

Первый замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина отметила, что ведомство вместе с «Единой Россией» поможет регионам завершить работу по принятию нормативных актов для исполнения указа президента. Сейчас они есть в 59 субъектах страны и городе Байконур.

– Мы ориентируем наши министерства на то, чтобы указ был реализован в полном объеме, и чтобы интересы многодетных семей оставались на первом месте при принятии региональных актов. Регионы, помимо стандартов, установленных указом, могут вводить дополнительные меры поддержки. Здесь рекомендации «Единой России» были бы очень полезны, – отметила Ольга Баталина.

Также на площадке партии представили инициативы для включения в нацпроект «Семья», который президент поручил разработать в послании. Сбор предложений «Единая Россия» провела в регионах – их поступило более 3,5 тысяч.

– Мы выделили несколько групп предложений. Первый блок – расширение мер поддержки семей с детьми, материнского капитала, развитие системы помощи молодым и студенческим семьям. Второй большой блок предложений связан с развитием просемейной инфраструктуры. Это создание условий, при которых семье не только удобно получать социальную помощь, но и сопровождение в различных жизненных ситуациях. И третий блок – популяризация семейных ценностей, – рассказала Анна Кузнецова.

Все предложения в ближайшее время «Единая Россия» направит в правительство.

Фото: ER.ru