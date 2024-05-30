Цены на бензин в Волгоградской области после рывка неожиданно замерли

В Волгоградской области рост цен на автомобильное топливо, который произошел неделей ранее, резко остановился. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные еженедельного мониторинга Волгоградстата, уже на новой неделе изменения стоимости всех марок бензина и дизтоплива на АЗС региона проверяющие не увидели.

По данным статистического ведомства, теперь литр АИ-92 стоит 51,73 рубля, АИ-95- 57,49 рубля, АИ-98 – 67,33 рубля, а литр дизтоплива - 62,37 рубля.

Отметим, что повышение бензина ранее произошло также после кратковременного периода стабильности.