Происшествия

Мужчина выпал с девятого этажа на пр. Столетова в Волгограде

Происшествия 30.05.2024 10:06
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30.05.2024 10:06


В Красноармейском районе Волгограда под окнами 10-этажного дома обнаружили мертвым местного жителя. По предварительным данным, мужчина выпал из окна своей квартиры, расположенной на девятом этаже. 

По информации экстренных служб, трагедия разыгралась поздно вечером 29 мая у дома №50 по проспекту Столетова. 

Прибывшие на место около 23.00 медики не могли помочь пострадавшему. Мужчина скончался в результате полученных при падении травм, – уточняет источник информагентства. 

Известно, что мужчине было 50 лет. Его опознали соседи. 

Фото: Яндекс Карты

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