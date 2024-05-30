Мужчина выпал с девятого этажа на пр. Столетова в Волгограде





В Красноармейском районе Волгограда под окнами 10-этажного дома обнаружили мертвым местного жителя. По предварительным данным, мужчина выпал из окна своей квартиры, расположенной на девятом этаже.

По информации экстренных служб, трагедия разыгралась поздно вечером 29 мая у дома №50 по проспекту Столетова.

– Прибывшие на место около 23.00 медики не могли помочь пострадавшему. Мужчина скончался в результате полученных при падении травм, – уточняет источник информагентства.

Известно, что мужчине было 50 лет. Его опознали соседи.

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