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Лазерное шоу, парусная регата и супер-звезды: программа фестиваля #ТриЧетыре в Волгограде

Общество 29.05.2024 13:18
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29.05.2024 13:18


В Волгограде стала известна предварительная программа третьего по счету масштабного молодежного фестиваля #ТриЧетыре. Как сообщает V102.RU, сегодня план мероприятий в ходе встречи с молодежью утвердил глава региона Андрей Бочаров. 

Ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что фестиваль будет  проходить в Волгограде на протяжении трех дней – 27, 28 и 29 числа. Волгоградскую молодежь, а также ребят, которые приедут в город-герой для участия в фестивале ждет насыщенная программа с выступлением известных исполнителей, мастер-классами и соревнованиями на площадке «Юного ястреба» в Заволжье. 

27 июня 

В первый день по традиции в Волгограде пройдет торжественное открытие фестиваля на нижней террасе Центральной набережной. Вечером этого же дня основное событие переместится в амфитеатр, где пройдет концертная программа. 

28 июня

В пятницу, 28 июня, начнут работу соревновательные площадки. В это же день пройдет и встреча губернатора Андрея Бочарова с молодежью, в ходе которой состоится презентация концепции нового сквера #МЫВМЕСТЕ.

Любителей футбола днем будут ожидать финальные встречи футбольных команд. Также на площадке фестиваля пройдет Всероссийская ярмарка вакансий. 

Вечер этого дня завершится выступлениями Виктории Дайнеко, AKMAL, Алексея Воробьева и Artic&Asti. Закончится концерт лазерным шоу. 

29 июня

В последний день фестиваля будут работать досуговые площадки. Торжественное награждение призеров и победителей спортивных соревнований пройдет в этот же день. 

В заключительный день жителей и гостей региона ожидает: фестиваль фестивалей, всероссийский этап ГТО, форум "Диалог на Волге", бал выпускников, парусная регата.

На вечерней концертной программе выступит Юлиана Караулова, Ольга Сербкина, FILATOV & Karas и LYRIQ. 

Завершится фестиваль лазерным шоу и праздничным салютом.

Точное время всех перечисленных мероприятий организаторы назовут позже. 

Напомним, как ранее сообщалось информагентством, третий по счету фестиваль охватит сразу несколько общественных территорий в центре Волгограда.

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