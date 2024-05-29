



В Волгограде сегодня, 29 мая, стало известно о том, кого из звезд отечественного шоубизнеса пригласили на третий по счету молодежный фестиваль #ТриЧетыре. Как сообщает ИА «Высота 102», на масштабном мероприятии ожидают выступление Алексея Воробьева, Artik&Asti, Виктории Дайнеко.

– Также волгоградская молодежь и гости города увидят выступления AKMAL, LYRIQ, Юлианы Карауловой, Ольги Серябкиной, FILATOV&Karas, – передает корреспондент ИА «Высота 102».

Напомним, что сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров обсудил с представителями молодежи программу и основные локации предстоящего фестиваля, который в этом году посвящен юбилею Александры Пахмутовой и будет проходить на протяжении трех дней – 27, 28 и 29 июня.

В ходе встречи глава региона озвучил планы по созданию в Волгограде молодежного комплекса в Ворошиловском районе.