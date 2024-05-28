Митрополит Феодор освятил музей пограничников в Волгограде

Пограничное управление ФСБ России по Волгоградской области сегодня, 28 мая, посетил митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор, где провел обряд освящения, передает V102.RU.
- Митрополит Феодор освятил помещения Управления и музея, - сообщили в Волгоградской епархии. - Владыка Феодор подарил Управлению икону Архангела Михаила.
В музее, который рассказывает историю становления пограничной службы России, особое место уделено экспонатам, посвященным подвигу сотрудников 10-й Дивизии НКВД во время Сталинградской битвы.
На богослужении присутствовали начальник Управления ФСБ России по Волгоградской области Александр Ларин, начальник Пограничного управления ФСБ России Волгоградской области Вадим Синицын и начальник ГУ МВД России по Волгоградской области Дмитрий Вельможко.
Напомним, что сегодня в День пограничника в сквере у памятника чекистов в Волгограде прошел торжественный митинг. К памятнику чекистов и памятному знаку «Пограничникам всех поколений» были возложены цветы.
Фото: Волгоградской епархии