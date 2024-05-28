



В Краснооктябрьском районе Волгограда в результате дорожно-транспортного происшествия на остановке «Возрождение» проспект Ленина по направлению в центр города встал в пробке. Ожидающие транспорт горожане сообщают, что троллейбусы и автобусы приходят с опозданием.

– Какие-то не очень умные дорожники срезали асфальт прямо на остановке «Возрождение» еще в выходные и не торопятся укладывать новый слой. В результате утром произошло ДТП с участием двух автомобилей. Итог – весь проспект Ленина в северном районе стоит сейчас в пробке. Люди опаздывают, нервничают. Но можно не торопиться никому – все равно опоздаете, – говорят волгоградцы. – К слову, в транспорт влезть невозможно. Горожане испытывают удачу, когда приходит очередной троллейбус – утреннее волгоградское развлечение: влезешь/не влезешь.

Пассажиры добавляют, что из-за аварии троллейбусы и электробусы этим утром останавливаются за пределами остановки.

– Это просто комбо какое-то. Люди сначала соображают, почему транспорт проходит мимо, а когда он проезжает участников ДТП и останавливается в кустах, ломятся толпой в его сторону, – описывают утренние приключения горожане.





Согласно сервису Яндекс Карты, протяженность транспортного затора на проспекте Ленина в настоящее время составляет три километра. Кроме того, не доезжая улицы Кубинской на Первой продольной произошло второе по счету ДТП.