В Волгоградской области с высоты истребили опасных вредителей

В Иловлинском районе Волгоградской области сегодня, 26 мая, рано утром в небо взмыл дельтаплан с пестицидами.

Как пояснили V102.RU в профильном комитете администрации регион, от саранчи обработано 120 гектаров возле хутора Краснодонского.





Ранее видео с полчищами вредителей, которые в буквальном смысле не давали ступить и шагу, сняли местные жители. Не ставшие пока на крыло личинки, попавшие в кадр, передвигались по дорогам и обочинам. От их колонн проезжая часть приобрела зловещий черный цвет.

Напомним, в Россельсхозцентре журналистам информагентства поясняли, что в курсе сложившейся ситуации в хуторе Краснодонском. Обработать территорию мешали сильные порывы ветра.