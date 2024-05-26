Общество

В Волгоградской области с высоты истребили опасных вредителей

Общество 26.05.2024 10:30
0
26.05.2024 10:30


В Иловлинском районе Волгоградской области сегодня, 26 мая, рано утром в небо взмыл дельтаплан с пестицидами. 

Как пояснили V102.RU в профильном комитете администрации регион, от саранчи обработано 120 гектаров возле хутора Краснодонского.  


Ранее видео с полчищами вредителей, которые в буквальном смысле не давали ступить и шагу, сняли местные жители. Не ставшие пока на крыло личинки, попавшие в кадр, передвигались по дорогам и обочинам. От их колонн проезжая часть приобрела зловещий черный цвет. 

Напомним, в Россельсхозцентре журналистам информагентства поясняли, что в курсе сложившейся ситуации в хуторе Краснодонском. Обработать территорию мешали сильные порывы ветра. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
26.05.2024 11:34
Общество 26.05.2024 11:34
Комментарии

0
Далее
Общество
26.05.2024 10:03
Общество 26.05.2024 10:03
Комментарии

0
Далее
Общество
26.05.2024 09:19
Общество 26.05.2024 09:19
Комментарии

0
Далее
Общество
26.05.2024 08:31
Общество 26.05.2024 08:31
Комментарии

0
Далее
Общество
26.05.2024 07:51
Общество 26.05.2024 07:51
Комментарии

0
Далее
Общество
25.05.2024 22:15
Общество 25.05.2024 22:15
Комментарии

0
Далее
Общество
25.05.2024 21:12
Общество 25.05.2024 21:12
Комментарии

0
Далее
Общество
25.05.2024 20:52
Общество 25.05.2024 20:52
Комментарии

0
Далее
Общество
25.05.2024 20:07
Общество 25.05.2024 20:07
Комментарии

0
Далее
Общество
25.05.2024 18:08
Общество 25.05.2024 18:08
Комментарии

0
Далее
Общество
25.05.2024 17:13
Общество 25.05.2024 17:13
Комментарии

0
Далее
Общество
25.05.2024 16:34
Общество 25.05.2024 16:34
Комментарии

0
Далее
Общество
25.05.2024 14:56
Общество 25.05.2024 14:56
Комментарии

0
Далее
Общество
25.05.2024 10:51
Общество 25.05.2024 10:51
Комментарии

0
Далее
Общество
25.05.2024 10:08
Общество 25.05.2024 10:08
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:34
Справивших юбилей и уволившихся волгоградцев ждет повышенная пенсияСмотреть фотографии
10:30
В Волгоградской области с высоты истребили опасных вредителейСмотреть фотографии
10:03
Один район Волгограда с 27 мая оставят без горячей водыСмотреть фотографии
09:19
В Волгограде бесследно исчез высокий мужчина с поясной сумкойСмотреть фотографии
08:31
Новая неделя испытает волгоградцев холодом и жаройСмотреть фотографии
07:51
«Не страшно только идиотам»: сварщик из Волгоградской области рассказал о возвращении на СВО после тяжелейшего раненияСмотреть фотографии
22:15
Праздничным салютом закончился последний звонок в ВолжскомСмотреть фотографии
21:46
«Ротор» 26 мая сыграет на выезде с «Чайкой»Смотреть фотографии
21:12
В Волжском для выпускников устроили пенную вечеринкуСмотреть фотографии
20:52
Волгоградцев ждет жаркая неделя в конце маяСмотреть фотографии
20:07
Экс-чиновники на ниве просвещения: сколько зарабатывают директора волгоградских колледжейСмотреть фотографии
19:18
Новый аттракцион для волгоградцев прошел тест-драйв в КитаеСмотреть фотографии
18:08
Под Волгоградом вертолет санавиации приземлился на стадионеСмотреть фотографии
17:13
Скубаться и колготиться: какие слова выдадут настоящего волгоградцаСмотреть фотографии
16:34
В Котово показали масштаб порыва на водоводеСмотреть фотографии
15:52
Юные волгоградские гандболистки покорили песок на Черноморском побережьеСмотреть фотографии
14:56
Андрей Бочаров посетил новый молодежный центрСмотреть фотографии
14:01
Подешевели лекарства, но подорожали стрижки: в Волгоградской области замедлилась инфляцияСмотреть фотографии
13:22
Сокрушительный град уничтожил сады и огороды под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:24
Под Волгоградом разыскивают виновника массового ДТПСмотреть фотографии
11:59
В Котово прорвался строящийся за 700 млн рублей водопроводСмотреть фотографии
11:42
На юге Волгограда сбили 16-летнюю девочкуСмотреть фотографии
10:51
Для 35 тысяч волгоградских выпускников прозвенел последний звонокСмотреть фотографии
10:08
Исчезнувший на черном Porsche Cayenne волгоградец нашелся живымСмотреть фотографии
09:28
В центре Волгограда пронесется четырехметровая колесница счастьяСмотреть фотографии
09:04
Волгоградец взыскал со скандального автосалона «Аларм» 1 млн за битое автоСмотреть фотографии
07:56
В волгоградских лесах начался грибной сезонСмотреть фотографии
07:17
Матч звезд пройдет в бассейне Волгограда в память Валерия ПригодыСмотреть фотографии
07:08
Скачет давление и раскалывается голова: в Волгограде таинственные звуки сводят с ума жильцов пятиэтажкиСмотреть фотографии
21:31
Волгоградцев приглашают спасти берег Волги от мусора и приятно провести времяСмотреть фотографии
 