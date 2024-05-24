Аж хрустит под ногами: саранча оккупировала хутор под Волгоградом





В Иловлинском районе Волгоградской области полчища саранчи заняли едва ли ни каждый метр свободной территории в хуторе Краснодонский. Видео с вредителями, которые в буквальном смысле не дают ступить шагу, сняли местные жители.

Видеоролик с насекомыми опубликовал в социальных сетях общественник Алексей Ульянов.

– Под мостом – тучи. Ступить некуда. Хуже, чем в муравейнике, – комментирует автор видео неприятное зрелище.

Интересно, что не ставшие пока на крыло личинки, предпочитают передвигаться по дорогам и обочинам. На видеокадрах проезжая часть стала черного цвета.

В Россельсхозцентре напомним, ранее сообщали, что находятся в курсе обстановке в хутор Краснодонский. Однако, сообщают здесь сегодня, провести обработку территории для истребления вредителей пока что мешает ветер. Как пояснили в ведомстве, мероприятия состоятся в самое ближайшее время .

– Подготовительные работы уже выполнены. Учитывая, что для обработки будет применяться авиатехника, процедура состоится, когда для этого будут благоприятные метеоусловия, – уточнили здесь.

Видео: Алексей Ульянов