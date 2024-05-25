Под Волгоградом вертолет санавиации приземлился на стадионе

Жители Михайловки стали свидетелями посадки вертолета санавиации на городском стадионе. Как сообщили V102.RU горожане, такие картины они наблюдают периодически. При этом, напоминают михайловцы, в городе вместе с инфекционной больницей обещали построить и вертолетную площадку. Стационар возвели, а вот площадку – пока нет.
В комитете здравоохранения Волгоградской области корреспонденту V102.RU пояснили, что в рамках программы развития Михайловки предусмотрено благоустройство территории инфекционной больницы, оборудованной посадочной площадкой для воздушного транспорта санавиации.
- В настоящее время осуществляется подготовка необходимой проектно-сметной документации, - прокомментировали в облкомздраве.
Ранее, напомним, жители Михайловки жаловались на отсутствие тротуара
на новой дороге, построенной к инфекционной больнице.
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