В Волгограде такси из-за дождя и пробок подорожало в три раза

Жители Волгограда, решившие доехать до дома с комфортом вечером 23 мая, столкнулись с резко взлетевшими ценами на услуги такси. По словам волгоградцев, обычный ценник вырос в три раза.

– Это какое-то издевательство, будем честными, – негодуют жители областного центра. – Представьте себе, на улице идет не самый сильный дождь, а за такси приходится платить втрое больше. За четыре с половиной километра из центра в сторону Красного Октября сейчас агрегатор выдает стоимость 441 рубль. Это эконом, к слову, на который еще и машин-то нет. За комфорт надо выложить уже на 200 рублей больше. Можно подумать, что за эту цену приедет какой-нибудь премиальный Mercedes.





Осложняет ситуацию еще и тот факт, что из-за непогоды в Волгограде отмечаются 8-балльные пробки. Согласно данным сервиса Яндекс Карты, в городе произошло несколько мелких ДТП, затрудняющих движение транспорта по основным дорогам.