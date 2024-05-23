Принципиальный волгоградец вернул через суд переплату за проезд в автобусе





Житель Дзержинского района Волгограда через суд вернул переплату за проезд в автобусе, которая образовалась в результате некорректной работы валидатора. Принципиальный пассажир, сообщает ИА «Высота 102», совершил по сути то, о чем только размышляют сотни волгоградцев, оказавшиеся в схожих ситуациях.

По информации пресс-службы Дзержинского районного суда, Владимир К. адресовал свои претензии к ООО «Волгоградский автобусный парк», которое обслуживает автобусный маршрут. Инцидент, который описал волгоградец в исковых требованиях, хорошо знакома пассажирам общественного транспорта.

– Житель Волгограда указал, что в феврале 2024 года во время поездки на автобусе для оплаты проезда приложил транспортную карту «Волна» к валидатору, однако подтверждение оплаты не последовало. Следующие попытки также не привели к результату, – рассказали 23 мая в суде. – Позднее выяснилось, что вместо 24 рублей с транспортной карты истца было списано 120 рублей. Переплата услуги перевозки пассажира составила 96 рублей.

Представители автобусного парка, впрочем, и не отрицали неисправности надурившего пассажира устройства в суде.

– Решением Дзержинского районного суда г. Волгограда с ООО «Волгоградский автобусный парк» в пользу Владимира К. взыскана денежная сумма в размере 96 рублей, судебные расходы – 139 рублей, штраф 48 рублей. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано, – сообщили в суде информагентству.

При всем этом накануне, напомним, администрация Волгограда объявила о намерении заменить кондукторов в трамваях на бесконтактные платежные системы. Работникам транспортного предприятия пообещали предоставить другие рабочие места.