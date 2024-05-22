Власти выделили 296 млн рублей на ремонт дороги «Курганный – Клетская»





В Волгоградской области ищут подрядчика для ремонта еще одной дороги регионального значения. Как сообщает ИА «Высота 102», на этот раз специалистам предстоит привести в порядок 11-километровый участок трассы «Курганный – Клетская» на территории Клетского района.

Согласно информации, размещенной на Госзакупках, исполнителю контракта необходимо построить временную дорогу для организации беспрерывного движения автомобилей, сформировать обочины, демонтировать старый асфальт, укрепить щебеночное основание и уложить новое двухслойное покрытие.

Кроме того, соглашением предусмотрена замена 6 остановочных павильонов, обустройство места для отдыха водителей, а также установка на отдельных участках дороги барьерного ограждения. На финальном этапе специалистам предстоит нанести дорожную разметку и установить дорожные знаки, а также обустроить 6 пешеходных переходов, оснащенных светофорами Т-7.

Также подрядчику предстоит организовать гарантийное обслуживание отремонтированной автотрассы в течение 6 лет.

На эти цели из бюджета выделено 296 млн рублей. Победитель будет определен облкомдортрансом по итогу открытого аукциона в конце мая – начале июня 2024 года. Ремонт автомагистрали должен завершиться до 31 августа 2025 года.

Отметим, по информации федеральной системы контроля дорожных фондов, дорога «Курганный – Клетская» была построена в 1974 году и давно не ремонтировалась. Общая протяженность трассы составляет 46,4 километра. Ежедневно она способна пропускать до 6 тысяч автомобилей.

Фото из архива ИА «Высота 102»