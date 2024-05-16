Общество

Под Волгоградом восстановили ж/д пути после схода грузового поезда

Общество 16.05.2024 10:39
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16.05.2024 10:39


На станции Котлубань в Городищенском районе Волгоградской области в штатном режиме возобновилось движение поездов после схода вагонов грузового поезда, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу Приволжской ЖД.

- Железнодорожная инфраструктура на станции Котлубань в Волгоградской области, пострадавшая из-за схода нескольких вагонов грузового поезда, приведена в исправное состояние, - пояснили в компании. - Движение поездов осуществляется в штатном режиме в обоих направлениях. Все пассажирские и пригородные поезда следуют по графику.

Напомним, по предварительным данным, причиной схода девяти вагонов грузового состава могла стать атака БПЛА. В результате воспламенились две цистерны с топливом. Сообщение поступило в МЧС около двух часов ночи. С пожаром боролись почти два часа. В ликвидации последствий схода были задействованы 2 восстановительных поезда, 17 единиц техники и около 200 железнодорожников.

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