Волгоградка погасила миллионный долг, не желая расставаться с престижной иномаркой





В Волгоградской области предприниматель из Суровикинского района полностью погасила долг за электроэнергию в размере 1 млн 187 тысяч рублей лишь после того, как приставы арестовали ее престижную иномарку. Об этом рассказали ИА «Высота 102» в «Волгоградэнергосбыте».

Со слов энергетиков, после обследования системы учета на складе, было выявлено вмешательство в работу приборов и составлен акт. Но возместить неучтенное потребление энергоресурса женщина не торопилась.

— Дело передали в суд, который вынес положительное решение. Но и это не убедило ответчика поступить по закону. Тогда исполнительный лист был направлен в Суровикинское районное отделение службы судебных приставов, которые и запустили процедуру принудительного взыскания задолженности. Судебными исполнителями был наложен арест на активы ответчицы, в том числе на автомобиль «Тойота Лэнд Круизер» 2018 года выпуска. Расставаться с ним предприниматель не захотела. Спустя две недели после обращения в отделение ФССП, задолженность была погашена в полном объеме, — уточнили в ПАО «Волгоградэнергосбыт».

Напомним, что согласно действующему законодательству, кроме общей суммы долга волгоградке пришлось выплатить еще 7 процентов исполнительского сбора – такова цена привлечения судебных приставов. Также в отношении должников законом предусмотрены и другие меры принудительного взыскания, в том числе блокировка банковских счетов, запрет выезда из страны и совершения операций с недвижимостью.



