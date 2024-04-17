Ветхий мост в Волгоградской области отремонтируют за 85,5 млн рублей

В Жирновском районе Волгоградской области начался ремонт моста чрез реку Кленовку, сообщает V102.RU. По данным областного комитета транспорта и дорожного хозяйства, контракт подписан с ООО «АльянсСтройКом», которая должна завершить строительно-монтажные работы до конца текущего года.

Согласно сайту госзакупок, волгоградская компания выполнит работы за 85,5 миллиона рублей в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Деньги на капремонт сооружения предусмотрены в областном бюджете на текущий год.

Мост через реку Кленовку, как пояснили в облкомтрансе, расположен на участке, который связывает поселения с районным центром. Он также обеспечивает транспортное сообщение с автодорогой федерального значения Р-228 «Сызрань – Саратов – Волгоград».

Длина двухполосного сооружения 41 метр. Его состояние давно вызывает тревогу из-за разрушений. Ремонт проводится с целью приведения сооружения в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние.





- В настоящее время подрядчики приступили к устройству временной объездной дороги, - сообщили в облкомтрансе.

Всего в 2024 году в Волгоградской области работы запланированы на 16 мостовых переходах.