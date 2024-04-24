В Волгограде 4-километровая пробка сковала Первую продольную из-за серии ДТП

В Волгограде 24 апреля вечером на проспекте Ленина образовалась пробка протяженностью 4 километра из-за трех дорожно-транспортных происшествий, сообщает V102.RU.





По сообщению волгоградцев, первое ДТП произошло на Первой продольной в правом ряду напротив Дворца спорта. Позднее еще сильнее усложнили ситуацию ДТП напротив стадиона «Волгоград Арена» и физкультурной академии в том же правом ряду. В вечерний час пик движение оказалось затруднено от улицы Пражской до Дворца спорта.





В целом, вечером 24 апреля Волгоград сковали восьмибалльные пробки в Центральном, Советском и Красноармейском районах.

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