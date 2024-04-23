Спасатели МЧС России выясняют в Волгограде, кто быстрее и ловче





В Волгограде 23 апреля стартовали масштабные соревнования по пожарно-спасательному спорту «Кубок Победы». Сотрудники МЧС России из разных регионов страны до 25 апреля будут бороться в городе-герое за звание лучших из лучших в нескольких спортивный дисциплинах.





Церемония открытия состоялась на базе Волгоградской государственной академии физической культуры. Зрелищные и динамичные спортивные соревнования призваны популяризировать необычный вид спорта и профессию пожарных-спасателей.

В первый день соревнований среди мужчин на 100-метровой полосе с препятствиями уже выявили тройку сильнейших. Так, бронзу взял с результатом в 19.98 секунды спортсмен из Москвы Владимир Титоренко. На 93 миллисекунды обогнал соперника и занял второе место Михаил Никулин из Калужской области. Бесспорным победителем на дистанции стал Евгений Яндрошевич из Ставропольского края, обогнав своих коллег почти на 3 секунды – 16.37.





Среди женщин на данной дистанции третье и второе места заняли Александра Лысова из Астрахани и Снежана Ежова из Краснодарского края с разрывом всего в 57 миллисекунды - 17,62 и 17,05, соответственно. Лидером на стометровке стала Айгуль Яндрошевич из Ставропольского края с результатом 16.90 секунд.

- Все три соревновательных дня будут проходить на арене физакадемии, - пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области. - Среди спортсменов будут выявлять сильнейших в личном и командном зачетах на 100-метровой полосе с препятствиями и на подъеме по штурмовой лестнице в окно учебной башни.









Видео: ГУ МЧС России по Волгоградской области