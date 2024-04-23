Общество

Имена четверых погибших на СВО волгоградцев увековечили на Стене Памяти

Общество 23.04.2024 15:18
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23.04.2024 15:18


В Дзержинском районе Волгограда сегодня, 23 апреля, в школе №128 увековечили память четверых участников СВО, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Имена Ивана Исаева, Александра Тевянова, Сергея Герасимова и Ивана Демидова появились на Стене Памяти. 

По информации администрации Волгограда, все погибшие защитники Родины – выпускники этой школы. В открытии Стены Памяти приняли участие родные и близкие героев, сослуживцы, преподаватели и учащиеся школы, юнармейцы, кадеты, представители муниципалитета и общественности. 

Иван Александрович Исаев одним из первых отправился в зону СВО защищать Родину. 29 марта 2022 года, выполняя боевое задание, Иван Исаев героически погиб. Награжден орденом Мужества посмертно, – рассказали в мэрии. – Александр Игоревич Тевянов в зону СВО был призван для прохождения военной службы в рамках частичной мобилизации. 24 октября 2022 года, выполняя боевую задачу, он героически погиб. Награжден орденом Мужества посмертно.   

Сергей Герасимов также был призван в 2022 году в рамках частичной мобилизации, служил снайпером стрелковой роты стрелкового взвода. Боец погиб 11 апреля 2023 года, представлен к награде.  

Иван Демидов в 2022 году ушел добровольцем в зону СВО в составе отряда «Бессмертный Сталинград». Погиб 22 февраля 2023 года в ходе выполнения боевого задания, представлен к награде.  

Фото: администрация Волгограда

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