В Волгограде новой улице присвоят имя заслуженного металлурга Ивана Волкова

В Тракторозаводском районе Волгограда улице дадут имя заслуженного металлурга РСФСР Ивана Волкова. Соответствующее постановление подписал глава города Владимир Марченко.
Как пояснили в пресс-службе администрации Волгограда, именем металлурга будет назван проезд от улицы Шурухина вдоль Волгоградского алюминиевого завода, на котором работал Иван Волков.
С ходатайством об присвоении улице имени заслуженного металлурга в комиссию обратилось волгоградское предприятие.
Напомним, ранее безымянная улица возле Волгоградского кадетского корпуса Следственного комитета в Тракторозаводском районе была названа в честь участника Сталинградской битвы Федора Федоровича Слипченко.