Общество

В Волгограде новой улице присвоят имя заслуженного металлурга Ивана Волкова

Общество 22.04.2024 14:51
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22.04.2024 14:51


В Тракторозаводском районе Волгограда улице дадут имя заслуженного металлурга РСФСР Ивана Волкова. Соответствующее постановление подписал глава города Владимир Марченко. 

Как пояснили в пресс-службе администрации Волгограда, именем металлурга будет назван проезд от улицы Шурухина вдоль Волгоградского алюминиевого завода, на котором работал Иван Волков.

С ходатайством об присвоении улице имени заслуженного металлурга в комиссию обратилось волгоградское предприятие. 

Напомним, ранее безымянная улица возле Волгоградского кадетского корпуса Следственного комитета в Тракторозаводском районе была названа в честь участника Сталинградской битвы Федора Федоровича Слипченко.

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