Безымянной улице в Волгограде присвоили имя участника ВОВ Федора Слипченко





В Тракторозаводском районе Волгограда новой улице присвоили имя участника Сталинградской битвы, Народного учителя СССР и почетного гражданина города Федора Федоровича Слипченко. Как сообщает V102.RU, данное постановление сегодня подписал мэр города Владимир Марченко.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, решение было принято в преддверии празднования 100-летия со дня рождения ветерана по ходатайству коллектива Волгоградского кадетского корпуса Следственного комитета РФ имени Ф.Ф. Слипченко.

- Новая улица появится на месте безымянного проезда на территории застройки Тракторозаводского района, - пояснили в администрации Волгограда. - Здесь запланировано создание нового объекта улично-дорожной сети с двуслойным асфальтобетонным покрытием и благоустройством прилегающей территории, который станет продолжением улицы Тракторостроителей от улицы Михайлова до балки реки Мокрая Мечетка вдоль здания кадетского корпуса.

Позже на территории планируется также строительство межвузовского кампуса на 5 тысяч мест.