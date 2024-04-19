Общество

Безымянной улице в Волгограде присвоили имя участника ВОВ Федора Слипченко

Общество 19.04.2024 13:53
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19.04.2024 13:53


В Тракторозаводском районе Волгограда новой улице присвоили имя участника Сталинградской битвы, Народного учителя СССР и почетного гражданина города Федора Федоровича Слипченко. Как сообщает V102.RU, данное постановление сегодня подписал мэр города Владимир Марченко.  

Как пояснили в пресс-службе мэрии, решение было принято в преддверии празднования 100-летия со дня рождения ветерана по ходатайству коллектива Волгоградского кадетского корпуса Следственного комитета РФ имени Ф.Ф. Слипченко.

- Новая улица появится на месте безымянного проезда на территории застройки Тракторозаводского района, - пояснили в администрации Волгограда. - Здесь запланировано создание нового объекта улично-дорожной сети с двуслойным асфальтобетонным покрытием и благоустройством прилегающей территории, который станет продолжением улицы Тракторостроителей от улицы Михайлова до балки реки Мокрая Мечетка вдоль здания кадетского корпуса

Позже на территории планируется также строительство межвузовского кампуса на 5 тысяч мест. 

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