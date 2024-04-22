Волжская ГЭС перешла на максимальные сбросы





Сегодня, 22 апреля, Волжская ГЭС начинает работу в режиме максимально установленных сбросов воды. В таком режиме она проработает до 27 апреля. Среднесуточные расходы воды в эти дни будут составлять 26 000±500 м3/с.

Как пояснили в филиале ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС», данная мера необходима для залива пойменных лугов, заполнения искусственных и естественных водоемов для полива в летний период, поддержания повышенных уровней воды во время нереста рыбы.

- По длительности и объемам сброс через Волгоградский гидроузел ожидается соответствующий средним многолетними параметрам, - сообщили здесь. - После прохождения «Сельскохозяйственной полки» планируется плавное снижение сбросов и переход на «Рыбохозяйственную полку».

Дальнейший режим выбросов воды будет скорректирован в зависимости от складывающейся гидрологической и водохозяйственной обстановки.