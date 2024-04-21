Воду в Советском районе Волгограда дали досрочно после замены задвижек

В Советском районе Волгограда досрочно завершились работы по замене задвижек на водопроводно-насосной станции «Горная поляна». Как сообщили V102.RU сегодня, 21 апреля, из-за этого воду потребителям дали раньше заявленного срока.

- Новые задвижки уже открыты, и система полностью заполнена водой. Ресурс поэтапно начал поступать в дома жителей с 19:30 20 апреля. Несмотря на досрочное завершение работ (открытие задвижек было запланировано на 21 апреля в 14.00), мероприятия выполнены в полном объеме, - сообщили в «Концессии водоснабжения».

Ранее информагентство показывало, как эту водопроводно-насосную станцию, которая обеспечивает водой практически весь Советский район, готовят к новому отопительному периоду. Специалисты заменили задвижки 2600 мм на коллекторе и запорную арматуру на насосных агрегатах для повышения надежности подачи водоснабжения.