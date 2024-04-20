На насосной станции в Волгограде заменили гигантские задвижки





Сегодня, 20 апреля, на водопроводно-насосной станции «Горная поляна» в Советском районе Волгограда начались плановые работы по замене задвижек. Как сообщает V102.RU, новая конструкция позволит контролировать подачу воды абонентам и минимизировать масштабы отключения ресурса при проведении ремонта.

Три бригады работников «Концессий водоснабжения» на площадке насосной станции «Горная Поляна», основанной в 1995 году, с помощью специализированной техники приступили к масштабным работам. Средний срок службы каждой такой детали внушительных размеров, по словам начальника цеха по эксплуатации и ремонту сооружения Юрия Мелихова, составляет в среднем от 20 до 25 лет. Продолжительность жизни оборудования зависит от качества использования и своевременного обслуживания элементов.





– Станция обеспечивает водой практически весь Советский район. Сейчас на территории проводится замена задвижки 2600 мм на коллекторе и запорной арматуры на насосных агрегатах, – пояснил специалист. – Работы эти плановые и выполняются в рамках локальной остановки. Главная цель - устранение неисправности для повышения надежности подачи водоснабжения.





При плановых работах оборудование тщательно осматривается и, если обнаруживаются проблемные участки, они меняются на новые. Отслужившие свое задвижки отправляются на металлолом. На их место устанавливаются новые, которые с помощью сварочных аппаратов и другой техники надежно прикрепляются к установке.





Помимо модернизации арматурных задвижек сотрудники на участке проводят ревизию и плановое техническое обслуживание других элементов инфраструктуры системы водоснабжения. После проведения комплексных работ всем абонентам Советского района возобновится подача водоснабжения. Завершить работы компания планирует 21 апреля к 14:00 ч.





Напомним, аналогичные мероприятия по замене задвижек пройдут и на водоочистной станции Максима Горького. Помимо этого, специалисты на этом объекте произведут плановую сезонную промывку резервуаров чистой воды.









Видео и фото: Алексей Костяков / V102.RU