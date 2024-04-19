Общество

Волгоградцев предупредили о возможной краже аккаунтов в Telegram

Общество 19.04.2024 21:24
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19.04.2024 21:24


О новой схеме мошенничества 19 апреля сообщил депутат Государственной думы РФ Антон Немкин. По его информации, преступники научились воровать аккаунты в Telegram, используя масштабную сеть веб-сайтов с картинками. При этом, уточняет он со ссылкой на ТАСС и группу компаний «Солар», защититься от таких преступлений не позволяет даже двухфакторная авторизация.  

Сеть состоит из 300 однотипных тематических ресурсов, которые содержат сотни тысяч изображений и описаний к ним. На такие сайты легко попасть в поиске, тем более что сами мошенники уделяют много внимания поисковой оптимизации для своих ресурсов. Подобные фишинговые ресурсы имитируют страницу определенного сообщества в Telegram. Когда пользователь кликает на ссылку или изображение из поиска, чтобы увидеть первоисточник, его перенаправляют именно на подобную фишинговую страницу, – объясняет депутат. –Если человек присоединяется к сообществу, он попадает на следующую страницу, где его просят войти в аккаунт в Telegram. При попытке входа в аккаунт вся информация, то есть логин и пароль, попадает к злоумышленникам, причем помочь не может даже двухфакторная авторизация.

Единственный вариант уберечься от незаконного вторжения в аккаунт – не вводить свои данные, логины и пароли, если подлинность страницы в сети вызывает у вас хоть малейшие сомнения, – советует Антон Немкин. 

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