На юге Волгограда снесут пятиэтажку на подпорках

Общество 18.04.2024 07:50
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18.04.2024 07:50
Межведомственная комиссия администрации Кировского района Волгограда приняла решение о признании дома №58 по ул. Одоевского аварийной и подлежащей сносу. Как сообщили V102.RU в госжилнадзоре, ранее в этом ведомстве также обследовали техническое состояние пятиэтажки и пришли к неутешительным выводам.
В частности, в доме вынуждены были поставить подпорки из-за угрозы обрушения конструкций. По стенам пятиэтажки расползлись многочисленные трещины, которые также небезопасны для проживающих здесь людей. Зафиксированы также подтеки и пятна ржавчины.
К слову, разваливающаяся пятиэтажка была возведена в 1976 году.
Ранее в Кировском районе Волгограда признали аварийными еще две многоэтажки. Люди уже выселены из дома №62 по ул. Быстрова, где от стен стали отходить лестничные пролеты. Также непригодной для проживания стал дом №3 по ул. Козака, где несколько лет назад произошел взрыв газа.
Фото инспекции жилищного надзора Волгоградской области
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