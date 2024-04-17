Проверка прокуратуры установила, что глава района не мог единолично принимать решение о сокращение должности первого заместителя, так как изменение структуры администрации района входило в компетенцию думы. Надзорный орган обратился с иском в суд, который постановил вернуть незаконно полученные экс-чиновницей деньги в казну.
Однако Наталья Анисимова не захотела расставаться с «золотым парашютом» и обжаловала решение районного суда в апелляционной инстанции. Но облсуд оставил это решение без изменений.
Напомним, кадровая «рокировка» стоила главе Серафимовичского района должности. Сергей Пономарев вынужден был уйти со своего поста, а в настоящее время в районном суде рассматривается уголовное дело в отношении бывшего руководителя муниципалитета, которого обвиняют в превышении должностных полномочий и в пособничестве в мошенничестве.