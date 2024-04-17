Общество

Под Волгоградом экс-чиновница не захотела возвращать государству «золотой парашют»

Общество 17.04.2024 15:48
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17.04.2024 15:48


В Волгоградской области вступило в законную силу судебное решение по иску прокуратуры о взыскании с экс-чиновницы около 500 тысяч рублей, незаконно выплаченных в качестве выходного пособия. Как рассказала V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, ранее эти деньги бывший первый заместитель главы Серафимовичского района Наталья Анисимова получила в декабре 2022 года после того, как ее должность по решению главы района попала под сокращение. Однако, как выяснилось, сокращение было формальным. Экс-чиновница встала на учет в центре занятости, получив крупные выплаты в качестве безработной и получив право на досрочную пенсию. А уже через месяц глава района Сергей Пономарев принял ее обратно на ту же должность.
Проверка прокуратуры установила, что глава района не мог единолично принимать решение о сокращение должности первого заместителя, так как изменение структуры администрации района входило в компетенцию думы. Надзорный орган обратился с иском в суд, который постановил вернуть незаконно полученные экс-чиновницей деньги в казну.
Однако Наталья Анисимова не захотела расставаться с «золотым парашютом» и обжаловала решение районного суда в апелляционной инстанции. Но облсуд оставил это решение без изменений.
Напомним, кадровая «рокировка» стоила главе Серафимовичского района должности. Сергей Пономарев вынужден был уйти со своего поста, а в настоящее время в районном суде рассматривается уголовное дело в отношении бывшего руководителя муниципалитета, которого обвиняют в превышении должностных полномочий и в пособничестве в мошенничестве. 
Новой главой Серафимовичского района в ноябре прошлого года стала Татьяна Ильина. 

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